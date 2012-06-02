Омельченко догадывается, кто займет место Черновецкого

Об этом он сказал газете "Сегодня".

"Есть два варианта развития событий: либо Верховная Рада на следующей неделе назовет дату выборов киевского мэра - тогда в течение 60 дней, до выборов, Черновецкий исполняет обязанности мэра и является легитимным, но власть может пойти и другим путем. Несмотря на то, что Черновецкий подал в отставку, парламент не назначает дату выборов в том случае, по закону, секретарь Киеврады Галина Герега исполняет обязанности мэра до следующих выборов", - сказал он.

"Но нигде в законе не оговорены временные рамки – когда же будут эти выборы. И Герега может исполнять обязанности мэра хоть до весны 2013 года. Даже если она вдруг станет депутатом парламента и уйдет туда, то Киеврада изберет нового секретаря и тот продолжит исполнять обязанности мэра. К сожалению в законе есть такие пробелы", - подытожил бывший мэр столицы.

Напомним, 1 июня 2012 года Леонид Черновецкий написал заявление об отставкес поста Киевского городского головы.