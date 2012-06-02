Омельченко догадывается, кто займет место Черновецкого

16:27, 02 июня 2012
Политика
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Комментируя отставку Черновецкого, бывший мэр столицы Александр Омельченко заявил, что кресло столичного градоначальника может занять секретарь Киеврады Галина Герега.  

Олександр Омельченко
Об этом он сказал газете "Сегодня".

"Есть два варианта развития событий: либо Верховная Рада на следующей неделе назовет дату выборов киевского мэра - тогда в течение 60 дней, до выборов, Черновецкий исполняет обязанности мэра и является легитимным, но власть может пойти и другим путем. Несмотря на то, что Черновецкий подал в отставку, парламент не назначает дату выборов в том случае, по закону, секретарь Киеврады Галина Герега исполняет обязанности мэра до следующих выборов", - сказал он.

"Но нигде в законе не оговорены временные рамки – когда же будут эти выборы. И Герега может исполнять обязанности мэра хоть до весны 2013 года. Даже если она вдруг станет депутатом парламента и уйдет туда, то Киеврада изберет нового секретаря и тот продолжит исполнять обязанности мэра. К сожалению в законе есть такие пробелы", - подытожил бывший мэр столицы.

Напомним, 1 июня 2012 года Леонид Черновецкий написал заявление об отставкес поста Киевского городского головы.

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