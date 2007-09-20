Янукович советует помаранчевым заниматься модельным бизнесом

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ советует «помаранчевым» оппонентам заниматься модельным бизнесом, а не экономикой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на многотысячном митинге своих сторонников в городе Сарны Ривненской области.

«Я бы создал для них модельное агентство, чтобы они занимались моделями, а к экономике не допускал», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что лидеры «помаранчевых» больше занимаются «эмоциями и популизмом».

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что за годы его первого премьерства рост ВВП в Украине составлял 12%, а после того, как правительство возглавили «помаранчевые», всего 2%.

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