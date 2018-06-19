Виктор Янукович рассказал про корову на льду, модельные агентства и иностранный сапог

Корреспондент УНИАН побывал в предвыборном туре лидера Партии Регионов Виктора Януковича по Днепропетровской и Кировоградской областям, и получил незабываемые впечатления.

«Экономику подняли,и от кризиса ушли, и от зависти бледнеет оппозиция страны», - господа, это уже не партийный шансон времен бело-голубого Майдана, это настоящие старые песни о главном – 4, созданные театром «Агитбригада», искренними почитателями Партии Регионов из Днепропетровской области. Если вы безвылазно сидите в Киеве, вы не способны оценить эти песни, эти афористичные выступления, достойные пера Михаила Зощенко. Вы не сможете ощутить эту любовь и ненависть в двух казалось бы совсем одинаковых флаконах.

Корреспондент УНИАН побывал в предвыборном туре лидера Партии Регионов Виктора Януковича по Днепропетровской и Кировоградской областям, и получил незабываемые впечатления.

Кривой Рог…На митинг собралось хороших полторы тысячи людей. Пробираясь к сцене, я попыталась выяснить, с каких предприятий или вузов собрались люди.

- Откуда вы, ребята? – очень миролюбиво поинтересовалась я.

- А мы школьники, - заржали бритые парни.

- Староваты вы для школьников, наверное, все десять лет по два года в одном классе сидите, - съязвила я.

- По три, - уточнили собеседники.

Я пробралась под сцену, мне нравилось как выступает театр «Агитбригада». Правда, нравилось, я ведь тоже любила советские песни. А это были талантливые римейки на партийные темы. Артисты из агитбригады советовали оппозиции не бедрами шевелить, а мозгами, информировали, что Партия Регионов никогда не искала врагов в своей отчизне. Не то, что оранжевые демагоги, и какая-то самоборона от народа. Наконец, появился Виктор Федорович Янукович. Его приветствовали аплодисментами. Виктор Федорович, одетый в костюм и белую сорочку без галстука обратился к своему, роднее некуда народу: «Простите, я охрип, потерял голос на футболе… Я приехал к вам накануне важного события…Мы не должны отдать власть оранжевым популистам и трепачам». Дальше следовал пассаж, повторяемый потом на всех встречах. Виктор Федорович рассказывал о несостоятельности помаранчевой команды, и о том, что он бывал на Западной Украине, и что там народ очень верующий, и этот народ сильно разочарован.

«Простите меня, я всю жизнь занимался промышленностью, и не умею красиво говорить, как они», - кокетничал премьер. «Ты красиво говоришь, сынок», - с нематеринским экстазом кричала одна старушка.

«Они рассчитывали, что мы уедем из страны, а они загонят нас в каменный век», - говорил премьер. «В могилу загонят!» - кричала та же старушка.

«Им надо отдать все модельные агентства, пусть модами занимаются, - явно намекал премьер на тимошенковский виттон. - И правильно сделал Президент, что распустил это правительство Тимошенко. Это его единственное правильное решение. Нам надо дать отпор этой оранжевой команде и белому братству с красными сердечками, этой орде, которая хочет и дальше издеваться над страной. Нам надо стереть оранжевый цвет с лица партийной Украины».

Премьер прошелся по рядам, пожимая руки избирателям. Его встречали, как Папу Римского. Нет, он для них просто секс-символ, подумала я. Но меня привлекла одна женщина и старичок, которым удалось пробраться под сцену, и которые хотели передать письма премьеру. Поговаривали, что в прошлых выборах секьюрити кандидата в Президенты действовали очень круто по отношению к таким просителям. Мне было любопытно, как будет вести себя охрана сейчас.

И старичок и женщина в черном были очень настойчивы, охрана схватила последнюю. Ее просто «блокировали» в объятиях, но до рукоприкладства и матерных ругательств не дошло. Таки вышколили охрану, но в результате ваша покорная слуга чуть не опоздала на автобус и получила убедительную просьбу: не ходить по пятам за премьером.

Это очень хорошо ехать в автомобильной колонне с премьером: до Желтых Вод, места следующего митинга, мы добрались быстро.

Риторика Виктора Федоровича не отличалась от предыдущих выступлений. Жители снова послушали про неуместность моды, ссоры оранжевой команды и призыв стереть оранжевый цвет. Но появилось новое предостережение, премьер сказал, что оппозиция готовится сорвать выборы в округах, где победа Партии Регионов очевидна. Мол, представители избирательных комиссий от оппозиции не будут подписывать протоколы и выборы будут сорваны. Странно, насколько мы изучали вопрос, нет механизмов срыва выборов, за исключением неявки. Я тут же набрала мобильные телефоны специалистов по избирательному праву, поинтересоваться, насколько оправданы страхи премьера. «У страха глаза велики, Виктора Федоровича неправильно информировали, - объяснил мне Александр Леонидович Барабаш, уже третьи выборы занимающийся процедурной подготовкой членов избирательных комиссий по всей Украине, - в большинстве округов Востока и Юго-Востока в избирательных комиссиях в соотношении трое к двум работают представители коалиции. И от того, что протокол не подпишут члены оппозиции – ничего не измениться. Даже, если их откажутся считать на избирательных участках, то их посчитают в окружных комиссиях, в ЦВК, наконец. Даже неподписанный протокол не есть основанием признавать выборы недействительными».

У меня было искреннее желание успокоить премьер-министра на коротком брифинге, но слова мне получить не удалось, отдали предпочтение местной прессе.

Любопытный эпизод я наблюдала в поселке городского типа Петрово Кировоградской области. Там, среди голубых флажков, я увидела флажки «Нашей Украины – Народной самобороны». Я подошла поближе и ушам не поверила:

- Який той Янукович страшний, - шипела одна жительница с оранжевым флажком.

- А шо твій Ющенко кращий? – беззлобно спросил стоявший рядом мужчина с голубым флажком.

- Та його хоч труїли, тому він страшний, а цей он який...

И хоть мне снова хотелось послушать премьера, я остановилась возле оппозиционных митингующих.

- А чего вы пришли, раз вы Виктора Федоровича не любите? – спросила я.

- Пришли? Нас всех пригнали. Все ж закрыто кругом, даже тех, кто на выходных, обязали выйти.

- Мы вообще за Юлю, но просто ее флажков не было, взяли вот такие оранжевые. И Юлину палатку выгнали сегодня, вместо нее поставили ту бело-голубую. Мы работаем на руднике ЦэГОКа, тут на карьере (Центральный горнообогатительный комбинат. – Авт.), когда Юля была, зарплаты были больше, а теперь Ахметка все купил, у наших мужей профессиональные болезни. Моя соседка судиться с ними, потому что у мужа бронхиальная астма, а у моего вибрационная болезнь, а ему дали 580 гривен пенсии. Тяжело и при Юле было, но зарплата намного лучше была.

Я попросила представиться. Но женщины замотали головами. Впрочем в то, что народ был призван в административном порядке, мне подтвердила и студентка Харьковского юруниверситета Ольга Саенко, которая приехала в Петрово к родителям.

- Люди, давайте похлопаем. Ведь не каждый раз мы видим живого Виктора Федоровича Януковича, - призывал ведущий. Народ хлопал, и казалось, что искренне радовался.

В Александрии, маленьком городке, к уже слышанным текстам прибавился эмоциональный призыв: «Не дадим иностранному сапогу топтать украинскую землю. Для этого есть украинские сапоги». (Это по поводу внеблоковости Украины). Или еще: «Не дадим оранжевым снова плюнуть в лицо украинскому народу».

В Знаменке премьер впервые допустил личностную грубость. «Когда меня спрашивают, нравится ли вам Тимошенко? Я отвечаю: нравится. А потом, когда спрашивают, нравится ли она мне, как премьер. Я отвечаю: вы видели ее на коньках? Ну вот, она как корова на льду». Это было не очень справедливо, я помню тот правительственный выезд на каток. Юлия Владимировна, конечно, не Ирина Роднина, но как для десятилетнего перерыва держалась коньках не так уж плохо.

Последний выезд в Кировоград был очень спокойным. Прямой эфир Кировоградской ТРК транслировался на площади. Виктор Федорович клятвенно пообещал, что каждый нужный закон в парламенте будет принят. Да, Виктор Федорович уже почти убедил всех, что будет премьером. А какой же постсоветский премьер (президент) не рассчитывает контролировать парламент?

Маша Мищенко