5 июня Ивано-Франковский горсовет будет заседать под ВР

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, соответствующее распоряжение 31 мая подписал Ивано-Франковский городской председатель согласно ст. 42, п. 9 ст. 46 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и ст. 10 регламента городского совета.

На обсуждение сессии городского совета предлагается вынести вопрос о недопустимости рассмотрения Верховной Радой Украины проекта закона «О принципах государственной языковой политики» №9073 от 26.08.2011 года и разное.

На сессию предлагается пригласить народных депутатов, депутатов областного совета, избранных от города.

Заместителю городского головы - директору департамента коммунального хозяйства, транспорта и связи поручено обеспечить организацию транспорта для проведения выездного заседания сессии городского совета в городе Киеве.

Как сообщал УНИАН, 24 мая рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».

Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание ВР и покинул президиум парламента.

Законопроект, против которого выступила оппозиция, предусматривает, что единственным государственным языком остается украинский, и сужение сферы ее использования запрещается. В то же время в законопроекте признается право граждан на языковое самоопределение и предусмотрен запрет на ограничение права использования региональных языков. К таким в Украине относятся 15 языков, в частности, русский, крымско-татарский и румынский.

Статус регионального может быть предоставлен языку в том случае, если его используют не менее 10% граждан, проживающих на определенной территории. Использование региональных языков допускает перевод предвыборной, судебной и нотариальной документации, а при желании граждан - и внесение данных о них на региональном языке в паспорт и другие официальные документы. На региональных языках выпускники школ смогут сдавать тесты, экзамены и проходить собеседования. Кроме того, предлагается разрешить органам местного самоуправления вести на них делопроизводство и использовать их в переписке с органами государственной власти высшего уровня.

Львовский горсовет также 5 июня собирается на выездную сессию в Киев.