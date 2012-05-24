Вечернее заседание Верховной Рады объявили закрытым (видео)
19:28, 24 мая 2012Политика
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Ни одного законопроекта по языковому вопросу не приняли, так как началась драка между депутатами.
Литвин закрыл засидание ВР
Спикер парламента Владими Литвин закрыл вечернее заседание ВР, так как поизошла драка между представителями фракций Партии регионов и "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС.
Как передает корреспондент УНИАН, некоторые из депутатов из фракции НУ-НС пробились в президиум парламента.
5-6 депутатов из фракции ПР начали бить Андрея Парубия.
Лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Кожемякин пытается разнять депутатов оппозиции и фракции ПР, чтобы прекратить драку.
Также несколько депутатов из фракций оппозиции пытались стащить депутата Дмитрия Шенцева (фракция ПР) в сессионный зал. Сейчас он стоит с расстегнутой рубашкой.
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