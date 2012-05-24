Вечернее заседание Верховной Рады объявили закрытым (видео)

Спикер парламента Владими Литвин закрыл вечернее заседание ВР, так как поизошла драка между представителями фракций Партии регионов и "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, некоторые из депутатов из фракции НУ-НС пробились в президиум парламента.

5-6 депутатов из фракции ПР начали бить Андрея Парубия.

Лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Кожемякин пытается разнять депутатов оппозиции и фракции ПР, чтобы прекратить драку.

Также несколько депутатов из фракций оппозиции пытались стащить депутата Дмитрия Шенцева (фракция ПР) в сессионный зал. Сейчас он стоит с расстегнутой рубашкой.