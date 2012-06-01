Тарасюк: пока нет смысла инициировать денонсацию Харьковских соглашений

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-министр иностранных дел, народный депутат от НУ-НС Борис Тарасюк.

«Конечно, что Харьковское соглашение было, фактически, принято и подписано с нарушением законодательства, оно противоречит национальным интересам Украины. И сразу после его подписания 21 апреля 2010 года, я внес законопроект, которым утверждал, что, подписав это соглашение, Президент совершил действия, которые имеют признаки национальной измены. Потому, я абсолютно убежден, что Харьковское соглашение должно быть полностью денонсировано», – отметил парламентарий.

«Безусловно мы будем это инициировать, но не сейчас. Мы понимаем, что в этих условиях, когда большинство принадлежит не нам, а антигосударственным силам, мы убеждены, что в этих условиях этого нет смысла делать. Это имеет смысл делать тогда, когда состоятся выборы, в результате которых мы получим большинство в Верховной Раде, тогда мы внесем предложение о денонсации», – заявил Тарасюк.