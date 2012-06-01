У Януковича сегодня в планах - «Кока-Кола» и встреча с детьми
08:59, 01 июня 2012Политика
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Президент сегодня планирует поездку на Киевщину.
Утро Президента начнется с доклада силовиков
Сегодня в 10.30 Президента Украины Виктор Янукович заслушает доклад руководителей силовых ведомств относительно операции по задержанию лиц, причастных к взрывам в Днепропетровске 27 апреля 2012 года.
Как сообщает пресс-служба главы государства, также сегодня В.Янукович осуществит рабочую поездку в Киевскую область. Во время поездки он посетит предприятие с иностранными инвестициями (США) «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед».
Также в рамках рабочей поездки Президент посетит город Славутич.
Кроме того, сегодня В.Янукович по случаю Дня защиты детей встретится с детьми.
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