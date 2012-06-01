У Януковича сегодня в планах - «Кока-Кола» и встреча с детьми

Сегодня в 10.30 Президента Украины Виктор Янукович заслушает доклад руководителей силовых ведомств относительно операции по задержанию лиц, причастных к взрывам в Днепропетровске 27 апреля 2012 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также сегодня В.Янукович осуществит рабочую поездку в Киевскую область. Во время поездки он посетит предприятие с иностранными инвестициями (США) «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед».

Также в рамках рабочей поездки Президент посетит город Славутич.

Кроме того, сегодня В.Янукович по случаю Дня защиты детей встретится с детьми.