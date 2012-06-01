Нацкомиссия составила Правила для провайдеров Интернета

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на очередном заседании приняла за основу проект Правил осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций (о предоставлении услуг доступа к Интернету и/или услугам в сети Интернет). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Целью принятия документа является обеспечение эффективности осуществления деятельности операторов, провайдеров телекоммуникаций, которые предоставляют потребителям услуги доступа к Интернету и в сети Интернет.

Как считают в комиссии, принятие Правил будет «способствовать созданию открытых, недискриминационных и прозрачных условий доступа к рынку телекоммуникаций и обеспечит равенство прав и законных требований субъектов ведения хозяйства». Это, в свою очередь, поможет эффективному функционированию рынка на основе учета интересов общества и операторов, провайдеров телекоммуникаций.

В проекте Правил четко установлен перечень организационных, квалификационных, технологических требований, обязательных для осуществления деятельности субъектами ведения хозяйства во время предоставления таких услуг. Учтено, что для осуществления мониторинга и технического контроля параметров телекоммуникационных сетей в соответствии с требованиями нормативных документов операторам, провайдерам предлагается обеспечить возможность подключения технических и аппаратно-программных средств НКРСИ в точках взаимосоединения с сетями других операторов телекоммуникаций.

Также проект Правил определяет обязанности операторов, провайдеров, среди которых – своевременное предоставление потребителям исчерпывающей информации, необходимой для заключения договора, а также для предоставления и получения услуг в соответствии с Правилами предоставления и получения телекоммуникационных услуг; обеспечение правильности применения тарифов; ответственность за сохранность сведений относительно юридических и физических лиц, полученных во время заключения договора и т. п.

Проект Правил будет обнародован на официальном веб-сайте Комиссии для общественного обсуждения.