Янукович ждет заключений экспертов по делу Тимошенко

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью Би-Би-Си , размещенном на сайте украинской службы Би-Би-Си.

Говоря о деле Ю.Тимошенко и реакции на него международного сообщества, он заметил, что чувствует, что этот вопрос сегодня мешает многим направлениям развития нашей страны, в том числе и европейской интеграции. «Потому что та пауза, которую взял Европейский Союз в вопросах евроинтеграции, не пойдет на пользу ни Украине, ни Европе», - сказал он.

«Но как мне кажется, это вполне оправданно было сделано, потому что необходимо разобраться», - добавил он.

"Мы пригласили компанию, которая имеет огромный опыт и пользуется доверием. Эта компания в ближайшее время представит экспертный вывод по делам Ю.Тимошенко. Осталось немного времени дождаться и послушать экспертов", - сообщил Президент

Отвечая на вопрос, может ли так случиться, что Ю.Тимошенко будет освобождена из тюрьмы накануне выборов в Верховную Раду Украины, В.Янукович отметил, что все эти вопросы лежат в плоскости судебных рассмотрений. «И какое решение примет суд, сложно предсказать. Я не имею никаких полномочий влияния на судебную власть», - повторил свою позицию глава государства.

Он признал, что недостатки в украинском законодательстве существуют. «И это тот вопрос, на который есть возможность у меня влиять. И мы сделали все для того, чтобы как можно быстрее был принят новый Уголовный процессуальный кодекс, который был согласован с экспертами Совета Европы. Они его оценили положительно. Я подписал этот кодекс, и он вступит в силу в ноябре этого года», - подчеркнул он.