Тигипко божится, что «Витина тысяча» не вызовет инфляцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Полтаве во время коллегии в Полтавской областной государственной администрации.

«Повышение социальных выплат и выдача компенсаций вкладчикам Сбербанка не приведут к раскручиванию инфляции. Правительство контролирует ситуацию и показатели инфляции сейчас рекордно низкие. К тому же, дополнительные поступления будут получены от внедрения налогов на богатство и операций с оффшорами», - сказал С.Тигипко.

По его словам, правительство только сейчас смогло начать повышение социальных выплат, а не ранее, так как предыдущее правительство оставило страну «на край пропасти».

"Был риск того, что пенсии вообще будут выплачиваться с задержкой, но мы смогли улучшить ситуацию, - отметил С.Тигипко.

Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, в Украине в апреле этого года против марта 2012 г. цены не изменились, инфляция составила 0%, против апреля 2011 года инфляция составила 0,6%.

Инфляция в январе-апреле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 2,3%, с начала 2012 г. – 0,7%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.