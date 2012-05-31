Национальный круглый стол «Выборы-2012: Шанс для Украины?»
Во вторник, 5 июня, в 13.00 в Институте Горшенина состоится Национальный круглый стол «Выборы 2012: Шанс для Украины?».
Модератор Национального круглого стола - Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Закон о выборах: «за» и «против».
2. Анализ перспектив основных политических сил Украины на предстоящих парламентских выборах.
3. Как повлияют парламентские выборы на украино-европейские отношения?
4.Станут ли выборы-2012 «демократическим шансом» для Украины?
Участники круглого стола:
Павел Коваль (глава делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Украина);
Борис Колесников, вице-премьер министр Украины, министр инфраструктуры Украины;
Петр Порошенко (министр экономического развития и торговли Украины);
Андрей Клюев (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Арсений Яценюк (лидер партии «Фронт Змин»);
Александр Турчинов (первый заместитель председателя партии «Батькивщина»);
Виталий Кличко (лидер политической партии «УДАР»);
Анна Герман, советник Президента Украины, руководитель главного управления гуманитарных и общественно-политических вопросов Администрации Президента Украины;
Марина Ставнийчук (советник Президента Украины, руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Украины);
Валентин Наливайченко (координатор общественной организации «Обновление страны»);
Борис Тарасюк (народный депутат Украины (НУ-НС), экс-министр иностранных дел Украины);
Олег Рыбачук (глава Общественного экспертного совета при украинской части комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС);
Вадим Омельченко, президент Института Горшенина.
Также участие в дискуссии примут представители посольств, эксперты ведущих украинских и международных аналитических центров и общественных организаций.
Контакты для аккредитации:
(044) 230-49-62
(063) 416-55-91
Аккредитация обязательна! Прием заявок на аккредитацию завершается 4 июня в 13:00. Внимание: количество мест для представителей СМИ ограничено.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.