Во вторник, 5 июня, в 13.00 в Институте Горшенина состоится Национальный круглый стол «Выборы 2012: Шанс для Украины?».

Модератор Национального круглого стола - Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Закон о выборах: «за» и «против».

2. Анализ перспектив основных политических сил Украины на предстоящих парламентских выборах.

3. Как повлияют парламентские выборы на украино-европейские отношения?

4.Станут ли выборы-2012 «демократическим шансом» для Украины?

Участники круглого стола:

Павел Коваль (глава делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Украина);

Борис Колесников, вице-премьер министр Украины, министр инфраструктуры Украины;

Петр Порошенко (министр экономического развития и торговли Украины);

Андрей Клюев (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Арсений Яценюк (лидер партии «Фронт Змин»);

Александр Турчинов (первый заместитель председателя партии «Батькивщина»);

Виталий Кличко (лидер политической партии «УДАР»);

Анна Герман, советник Президента Украины, руководитель главного управления гуманитарных и общественно-политических вопросов Администрации Президента Украины;

Марина Ставнийчук (советник Президента Украины, руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Украины);

Валентин Наливайченко (координатор общественной организации «Обновление страны»);

Борис Тарасюк (народный депутат Украины (НУ-НС), экс-министр иностранных дел Украины);

Олег Рыбачук (глава Общественного экспертного совета при украинской части комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС);

Вадим Омельченко, президент Института Горшенина.

Также участие в дискуссии примут представители посольств, эксперты ведущих украинских и международных аналитических центров и общественных организаций.

Контакты для аккредитации:

(044) 230-49-62

(063) 416-55-91

Аккредитация обязательна! Прием заявок на аккредитацию завершается 4 июня в 13:00. Внимание: количество мест для представителей СМИ ограничено.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.