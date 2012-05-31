Томенко: власть делает из мажоритарщиков Святых Николаев и Дедов Морозов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, по его словам, «сегодня власть, понимая, что проигрывает выборы по партийной составляющей, поскольку уровень невосприятия ее нынешней политики является одинаково высоким как на Востоке, так и на Западе, видит свое спасение в победе на мажоритарных округах».

В то же время, он назвал вполне очевидным, что победить в мажоритарном округе, идя под брендом Партии регионов или братских партий парламентского большинства, сегодня невозможно в принципе.

«Поэтому, чтоб выполнить эту задачу, на местную исполнительную власть возложена обязанность организовать эдакие своеобразные конкурсы: в западной Украине – политических Святых Николаев, а на востоке – Дедов Морозов», - сказал Н.Томенко.

Он объяснил, что теперь председатели областных и райадминистраций ежедневно убеждают избирателей, что «мажоритарный депутат – это депутат, который будет не принимать законы, не отстаивать те или другие позиции, а человек, который будет постоянно помогать своим избирателям. Поэтому, кто больше даст денег для города или села сегодня, тот и лучший депутат». «Такая политика власти абсолютно одинакова и в Луганской области, и в Донецкой, и в Галичине», - отметил Н.Томенко.

Он заметил, что предварительно такая стратегия дает определенные результаты. А для ее закрепления, добавил Н.Томенко, местная власть централизовано «разъяснила», каким должен быть правильный мажоритарный депутат под эту концепцию и сколько он должен конкретно дать каждому избирателю в канун выборов, чтобы считаться «проходным».

«Поэтому, если общество воспримет концепцию мажоритарных депутатов как политических Дедов Морозов или Святых Николаев, то вполне очевидно, что власть имеет шанс закрепиться через мажоритарку на следующих выборах», - заявил Н.Томенко.