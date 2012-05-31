Политолог: власти выгодно участие Кличко в парламентских выборах

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко во время презентации аналитических итогов мая.

По словам политолога, объединенная оппозиция заинтересована в том, чтобы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее время. При этом, считает В.Фесенко, им будет выгодна победа В.Кличко.

«Они хотят таким образом несколько подвинуть Кличко от парламентских выборов и переключить его внимание. Партия регионов это поняла и они, напротив, хотят сломать такую игру оппозиции» - сказал В.Фесенко.

Он объяснил, что власти выгодно участие В.Кличко в парламентских выборах, ведь таким образом оппозиция получит меньшее количество голосов.

В то же время В.Фесенко прогнозирует, что выборы мэра Киева состоятся осенью или же весной следующего года.