Янукович благословил Лавриновича на подписание двух соглашений

15:25, 30 мая 2012
Политика
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Президент уполномочил министра на подписание двух соглашений с Ливаном.

Александр Лавринович

Президент Украины Виктор Янукович издал распоряжения, которым уполномочил министра юстиции Александра Лавриновича на подписание договора между Украиной и Ливанской Республикой о выдаче правонарушителей.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте главы государства.

Другим распоряжением А.Лавринович уполномочен на подписание договора между Украиной и Ливанской Республикой о правовых отношениях и правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

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