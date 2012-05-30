Янукович благословил Лавриновича на подписание двух соглашений

Президент Украины Виктор Янукович издал распоряжения, которым уполномочил министра юстиции Александра Лавриновича на подписание договора между Украиной и Ливанской Республикой о выдаче правонарушителей.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте главы государства.

Другим распоряжением А.Лавринович уполномочен на подписание договора между Украиной и Ливанской Республикой о правовых отношениях и правовой помощи по гражданским и уголовным делам.