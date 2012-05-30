Медведев убеждает Азарова ратифицировать ЗСТ СНГ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде.

Д.Медведев подчеркнул, что намерен продолжать усилия по совершенствованию взаимодействия и задействует все способы для того, чтобы интеграция проходила максимально интенсивно, приносила конкретные результаты, была не бумажной, а предметной и содержательной.

«Одним из важнейших условий нашей дальнейшей интеграции я вижу дальнейшее развитие соглашений и ратификационных процедур по Договору о зоне свободной торговле стран СНГ. В конечном счете это выгодно всем нам, поэтому мы приветствуем максимально широкое обозначение круга его участников, присоединение к этому договору других стран», - сказал Д.Медведев.

Глава российского правительства сообщил, что об этом шла речь в ходе обсуждения темы в узком составе. Он привел показатели объёмов взаимной торговли, которая является индикатором самочувствия экономик.

«Взаимная торговля стран СНГ в 2011 году увеличилась на 36%, а в абсолютной выражении она приблизилась к порогу 300 млрд долларов», – сказал он, отметив, что это не предел.

По его словам, даже сама по себе эта цифра показывает потенциал интеграционного взаимодействия и отношений в экономической сфере. По мнению Д. Медведева, это особенно важно в то время, когда мировая экономика, её самочувствие оставляет желать лучшего.

«Я впервые представляю Россию в этом качестве и, конечно, хотел бы подтвердить несомненный приоритет нашей страны в оценке ключевого направления интеграции стран СНГ. Особую значимость представляет торгово-экономическое сотрудничество», – подчеркнул российский премьер, отметив, что немалую роль играет гуманитарное сотрудничество и культурные связи.

В этом Д.Медведев видит «не только драйвер развития стран СНГ, но и залог стабильного и безопасности развития региона в целом».

«Это непременное условие для подъема экономического развития, решения насущных задач, которые стоят в социально-экономической сфере и, в конечном счете, это создает условия для улучшения качества жизни большого количества людей», – уточнил он.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизстан. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Документ должен вступить в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Однако у Украины появились замечания к соглашению, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами СНГ.

Верховная Рада до сих пор не ратифицировала соглашение.

2 апреля 2012 года на то время Президент России Д.Медведев подписал закон о ратификации соглашения.