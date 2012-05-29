Британские СМИ возмутили украинский МИД
12:33, 29 мая 2012Политика
4575 0
В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены кампанией по дискредитации Украины, развернутой в британских СМИ.
Волошин опровергает информацию СМИ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.
«В МИД с большой обеспокоенностью воспринимают кампанию по дискредитации Украины, развернутой в отдельных британских СМИ вокруг якобы расистских настроений, распространенных в Украине. Мы считаем это абсолютно неприемлемым и таким, которое не отвечает фактам и реальности», - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter