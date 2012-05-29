Британские СМИ возмутили украинский МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«В МИД с большой обеспокоенностью воспринимают кампанию по дискредитации Украины, развернутой в отдельных британских СМИ вокруг якобы расистских настроений, распространенных в Украине. Мы считаем это абсолютно неприемлемым и таким, которое не отвечает фактам и реальности», - сказал он.