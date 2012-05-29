Парламент Крыма: украинский язык не нуждается в подобных "защитниках"

И в связи с этим требует не допустить попрания прав этнических меньшинств на свободное использование национальных языков.

Об этом говорится в заявлении, текст которого размещен на официальном сайте крымского парламента.

"Данный законопроект предложил модель, позволяющую снять наиболее острые проблемы в сфере применения языков, которыми пользуется население страны, с учетом его демографического состава, духовных запросов и сложившихся традиций.

Однако деструктивные силы в парламенте Украины не только не позволяют обеспечить создание надежного механизма реализации языковых прав граждан, выполнить взятые Украиной обязательства по адаптации национального законодательства в языковой сфере к нормам международного права, но и дестабилизируют общественно-политическую ситуацию в стране, способствуют разгулу правового нигилизма, негативно влияют на имидж Украины в международном сообществе", - сказано в заявлении.

Крымские депутаты призывают "политически ответственные структуры украинского общества дать отпор провокаторам, рядящимся в тогу защитников государственного языка".

"Показная "обеспокоенность" оппозиции по поводу снижения статуса государственного языка якобы в результате принятия указанного законопроекта абсолютно беспочвенна и противоречит основам социальной лингвистики.

Характерно, что агрессия исходит от той части так называемых национал-патриотов, для которой язык является лишь средством политических манипуляций. Они даже не догадываются, что богатый и многогранный украинский язык не нуждается в подобного рода "защитниках", потому что его, как и любые другие языки, невозможно искоренить посредством закона. Ведь народ-языкотворец, как сказал классик, в этом смысле выше любого правового документа", - подчеркнул президиум парламента Крыма.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В парламенте произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батьківщини" и НУ-НС, протестовавших против документа, разработанного "регионалами".