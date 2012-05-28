Регионал уже проталкивает идею провести референдум по статусу русского языка
В ПР считают возможным решить вопрос предоставления русскому языку официального статуса на референдуме.
|Болдырев понимает, что механизм не отработан
«По данным опросов серьезных социологических служб (разумеется, тех, которые не работают на деньги оппозиции), в обществе поддержка предоставления русскому языку официального статуса, вплоть до введения его вторым государственным языком, достаточно велика. В разные годы эта поддержка была от 52 до 54%. Если взять данные в региональном разрезе, то в Донбассе, например, еще в 1994 году проводился референдум, на котором практически 85% людей поддержали эту идею. Поэтому, чтобы решить этот вопрос, мы могли бы обратиться к такому демократическому европейскому механизму, как референдум», - убежден Ю.Болдырев.
Депутат подчеркнул, что проведение референдума возможно после принятия соответствующей законодательной базы.
«Мы могли бы принять закон о референдуме. Но в настоящее время наша Конституция не предусматривает непосредственной имплементации результатов референдума. Поэтому мы знаем пример, когда в 2000 году был проведен всеукраинский референдум по поводу изменения парламентской системы, создания двухпалатного парламента и сокращения численности депутатского корпуса, но результаты волеизъявления не были воплощены в жизнь», - напомнил парламентарий.
«Так что референдум – это механизм пока что неотработанный. Но если наши оппоненты будут вместо конструктивной работы и дальше продолжать истерику, вполне возможно, что наши партия и фракция примут решение о том, чтобы посоветоваться с народом и отработать законодательную базу для проведения референдума по этому вопросу. И я ничуть не сомневаюсь, что на референдуме будет принято положительное решение, ведь социологические службы показывают, что идею предоставления официального статуса русскому языку, поддерживают более 50% граждан Украины», - убежден депутат-регионал.
Как сообщал УНИАН, 24 мая 2012 г. рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батьківщини" и НУ-НС, протестовавших против языкового закона «регионалов».
Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание ВР и оставил президиум парламента.
В результате драки с рассеченной головой был госпитализирован член фракции «БЮТ-Батьківщина» Николай Петрук, а народный депутат от Партии регионов В.Колесниченко заявил, что ему угрожали физической расправой.
Законопроект, против которого выступила оппозиция, предусматривает, что единственным государственным языком остается украинский, и сужение сферы его использования запрещается. Вместе с тем в законопроекте признается право граждан на языковое самоопределение и предусмотрен запрет на ограничение права использования региональных языков. К таким в Украине относятся 15 языков, в частности русский, крымско-татарский и румынский.
Статус регионального может быть предоставлен языку в том случае, если его используют не менее 10% граждан, проживающих на определенной территории. Использование региональных языков допускает перевод предвыборной, судебной и нотариальной документации, а по желанию граждан, и внесение данных о них региональным языке в паспорт и другие официальные документы. На региональных языках выпускники школ смогут сдавать тесты, экзамены и проходить собеседования. Кроме этого, предлагается разрешить органам местного самоуправления вести на этих языках делопроизводство и использовать их в переписке с органами государственной власти высшего уровня.