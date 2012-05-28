Регионал уже проталкивает идею провести референдум по статусу русского языка

«Если националисты или другие радикально настроенные группы противодействуют защите прав русскоязычных людей на законодательном уровне, то решить вопрос предоставления русскому языку официального статуса можно на всеукраинском референдуме». Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Юрий Болдырев, сообщает пресс-служба ПР.

«По данным опросов серьезных социологических служб (разумеется, тех, которые не работают на деньги оппозиции), в обществе поддержка предоставления русскому языку официального статуса, вплоть до введения его вторым государственным языком, достаточно велика. В разные годы эта поддержка была от 52 до 54%. Если взять данные в региональном разрезе, то в Донбассе, например, еще в 1994 году проводился референдум, на котором практически 85% людей поддержали эту идею. Поэтому, чтобы решить этот вопрос, мы могли бы обратиться к такому демократическому европейскому механизму, как референдум», - убежден Ю.Болдырев.

Депутат подчеркнул, что проведение референдума возможно после принятия соответствующей законодательной базы.

«Мы могли бы принять закон о референдуме. Но в настоящее время наша Конституция не предусматривает непосредственной имплементации результатов референдума. Поэтому мы знаем пример, когда в 2000 году был проведен всеукраинский референдум по поводу изменения парламентской системы, создания двухпалатного парламента и сокращения численности депутатского корпуса, но результаты волеизъявления не были воплощены в жизнь», - напомнил парламентарий.

«Так что референдум – это механизм пока что неотработанный. Но если наши оппоненты будут вместо конструктивной работы и дальше продолжать истерику, вполне возможно, что наши партия и фракция примут решение о том, чтобы посоветоваться с народом и отработать законодательную базу для проведения референдума по этому вопросу. И я ничуть не сомневаюсь, что на референдуме будет принято положительное решение, ведь социологические службы показывают, что идею предоставления официального статуса русскому языку, поддерживают более 50% граждан Украины», - убежден депутат-регионал.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2012 г. рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батьківщини" и НУ-НС, протестовавших против языкового закона «регионалов».

Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание ВР и оставил президиум парламента.

В результате драки с рассеченной головой был госпитализирован член фракции «БЮТ-Батьківщина» Николай Петрук, а народный депутат от Партии регионов В.Колесниченко заявил, что ему угрожали физической расправой.

Законопроект, против которого выступила оппозиция, предусматривает, что единственным государственным языком остается украинский, и сужение сферы его использования запрещается. Вместе с тем в законопроекте признается право граждан на языковое самоопределение и предусмотрен запрет на ограничение права использования региональных языков. К таким в Украине относятся 15 языков, в частности русский, крымско-татарский и румынский.

Статус регионального может быть предоставлен языку в том случае, если его используют не менее 10% граждан, проживающих на определенной территории. Использование региональных языков допускает перевод предвыборной, судебной и нотариальной документации, а по желанию граждан, и внесение данных о них региональным языке в паспорт и другие официальные документы. На региональных языках выпускники школ смогут сдавать тесты, экзамены и проходить собеседования. Кроме этого, предлагается разрешить органам местного самоуправления вести на этих языках делопроизводство и использовать их в переписке с органами государственной власти высшего уровня.