Азаров встретился с Путиным и Медведевым в Манеже

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, встреча проходит в рамках съезда «Единой России» в Манеже.

Н.Азаров и лидеры РФ, в ходе протокольной встречи обсудили график контактов на высшем уровне, а также кооперацию в авиастроении и сотрудничество в энергетической сфере – вопросы газа и атомной энергетики.

Отдельно в ходе встречи обсуждался вопрос поставок украинских сыров в РФ.

Протокольная встреча началась в неформальной обстановке, лидеры в присутствии журналистов общались стоя, и после шестиминутного общения в присутствии журналистов, продолжили работу втроем.