Тягнибок говорит, что на выборы брата привлекать не будет
Олег Тягнибок опроверг информацию о выдвижении своего меньшего брата как своего «дублера» на мажоритарный избирательный округ во Львове.
Реагируя на информацию в СМИ, что он готовит хитрую схему, для прохождения в ВР, Олег Тягнибок написал в своем блоге на Украинской правде: "Официально заявляю, что Андрей Тягнибок не только не пойдет кандидатом в народные депутаты в Сиховском округе Львова, но его кандидатура даже гипотетически не рассматривается Комитетом сопротивления диктатуре для выдвижения в этом округе".
Тягнибок заявил также, что "никто из свободовцев, кто одержит победу в мажоритарном округе, ни в коем случае сдавать свой мандат в чью-либо пользу, даже в пользу председателя партии, не будет".
«Свобода» ранее предупреждала, что будут попытки рассорить членов КСД между собой с помощью различных сплетен и провокаций », - говорится в посте главы «Свободы».