Тягнибок говорит, что на выборы брата привлекать не будет

Реагируя на информацию в СМИ, что он готовит хитрую схему, для прохождения в ВР, Олег Тягнибок написал в своем блоге на Украинской правде: "Официально заявляю, что Андрей Тягнибок не только не пойдет кандидатом в народные депутаты в Сиховском округе Львова, но его кандидатура даже гипотетически не рассматривается Комитетом сопротивления диктатуре для выдвижения в этом округе".

Тягнибок заявил также, что "никто из свободовцев, кто одержит победу в мажоритарном округе, ни в коем случае сдавать свой ​​мандат в чью-либо пользу, даже в пользу председателя партии, не будет".

«Свобода» ранее предупреждала, что будут попытки рассорить членов КСД между собой с помощью различных сплетен и провокаций », - говорится в посте главы «Свободы».