Азаров встретится с Медведевым
19:13, 25 мая 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров 26 мая в Москве проведет встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Азаров летит к российскому коллеге
Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер сообщил в ходе общения с пользователями сети Fasebook.
«Завтра состоится моя встреча с новым премьер-министром России Д.А. Медведевым», - написал Н.Азаров.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Николай Азаров завтра планирует посетит XIII съезд партии «Единая Россия» в Москве.
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