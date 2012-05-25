Азаров встретится с Медведевым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер сообщил в ходе общения с пользователями сети Fasebook.

«Завтра состоится моя встреча с новым премьер-министром России Д.А. Медведевым», - написал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Николай Азаров завтра планирует посетит XIII съезд партии «Единая Россия» в Москве.