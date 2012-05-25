Представители Европарламента час разговаривали с Тимошенко

Сегодня в харьковской ЦКБ «Укрзалізниці» президент политической группы «Альянс либералов и демократов» Европейского парламента Ги Верхофстадт, лидер Международного интернационала либералов Европейского парламента Йоханнес Корнелис Ван Баален и лидер польской либеральной оппозиции Януш Паликот встретились с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины, встреча продолжалась больше часа в присутствии защитника Ю.Тимошенко, народного депутата Сергея Власенко.

Также ГПтСУ сообщает, что после общения с Ю.Тимошенко представители Европарламента ознакомились с условиями ее пребывания в медицинском учреждении, помещениями для проведения назначенных медицинских процедур и также пообщались с врачом, который обеспечивает курс ее реабилитации.