К Тимошенко приехали евродепутаты

Как передает корреспондент УНИАН, кортеж проследовал к центральному входу в ЦКБ №5.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харьков прибыла делегация из Европарламента. В частности, для встречи с осужденной экс-премьером Ю.Тимошенко в ЦКБ "Укрзализныци" приехали президент политической группы "Альянс либералов и демократов" Европарламента Ги Верхофстадт, лидер Международного интернационала либералов Европарламента Йоханнес Корнелис Ван Баален и лидер польской либеральной оппозиции Януш Паликот. Группу европарламентариев сопровождает народный депутат Украины Николай Катеринчук (фракция НУ-НС, лидер Европейской партии Украины).