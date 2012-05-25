К Тимошенко приехали евродепутаты
15:33, 25 мая 2012Политика
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На территорию Центральной клинической больницы «Укрзализныци» в Харькове заехали три микроавтобуса с символикой "Европейской партии Украины", а также три легковых автомобиля с депутатами Европарламента.
Тимошенко принимает высоких гостей
Как передает корреспондент УНИАН, кортеж проследовал к центральному входу в ЦКБ №5.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Харьков прибыла делегация из Европарламента. В частности, для встречи с осужденной экс-премьером Ю.Тимошенко в ЦКБ "Укрзализныци" приехали президент политической группы "Альянс либералов и демократов" Европарламента Ги Верхофстадт, лидер Международного интернационала либералов Европарламента Йоханнес Корнелис Ван Баален и лидер польской либеральной оппозиции Януш Паликот. Группу европарламентариев сопровождает народный депутат Украины Николай Катеринчук (фракция НУ-НС, лидер Европейской партии Украины).
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