К Тимошенко приехали европарламентарии

В Харьков для встречи с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко прибыла группа депутатов Европейского парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет из Киева только что приземлился в международном аэропорту «Харьков».

В составе делегации, в частности, президент Альянса либералов и демократов Европарламента Ги Верхофстадт.

Группу сопровождает народный депутат, председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук.

Гости на двух микроавтобусах отбыли в Центральную клиническую больницу «Укрзализницы», где проходит лечение Ю.Тимошенко.

Ожидается, что после встречи с экс-премьером депутаты Европарламента проведут брифинг.

Сегодня же делегация должна отбыть в Одессу, где планирует принять участие в международной конференции «Либеральная демократия в Украине на пути к европейской интеграции».

Как сообщал УНИАН, 22 мая руководству службы поступило обращение от Министерства иностранных дел Украины с просьбой разрешить президенту политической группы «Альянс либералов и демократов» Европарламента Ги Верхофстадту, лидеру Международного интернационала либералов Европарламента Йоханнесу Корнелису Ван Баалену и лидеру польской либеральной оппозиции Янушу Паликоту встречу в ЦКБ «Укрзалізниці» с Ю.Тимошенко.

Рассмотрев обращение, руководство ГПтС Украины предоставило соответствующее разрешение.