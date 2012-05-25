К Тимошенко приехали европарламентарии
Представители Европарламента получили разрешение на встречу с экс-премьером Юлией Тимошенко.
|Тимошенко ждет гостей
В Харьков для встречи с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко прибыла группа депутатов Европейского парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, самолет из Киева только что приземлился в международном аэропорту «Харьков».
В составе делегации, в частности, президент Альянса либералов и демократов Европарламента Ги Верхофстадт.
Группу сопровождает народный депутат, председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук.
Гости на двух микроавтобусах отбыли в Центральную клиническую больницу «Укрзализницы», где проходит лечение Ю.Тимошенко.
Ожидается, что после встречи с экс-премьером депутаты Европарламента проведут брифинг.
Сегодня же делегация должна отбыть в Одессу, где планирует принять участие в международной конференции «Либеральная демократия в Украине на пути к европейской интеграции».
Как сообщал УНИАН, 22 мая руководству службы поступило обращение от Министерства иностранных дел Украины с просьбой разрешить президенту политической группы «Альянс либералов и демократов» Европарламента Ги Верхофстадту, лидеру Международного интернационала либералов Европарламента Йоханнесу Корнелису Ван Баалену и лидеру польской либеральной оппозиции Янушу Паликоту встречу в ЦКБ «Укрзалізниці» с Ю.Тимошенко.
Рассмотрев обращение, руководство ГПтС Украины предоставило соответствующее разрешение.