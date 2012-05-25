Попов: решение Киевсовета дает возможность стать собственниками жилья тысячам киевлян

Так прокомментировал вчерашнее событие инициатор проекта, поддержанного депутатами, глава КГГА Александр Попов.

«Я считал и продолжаю считать, что лишать жителей общежитий возможности приватизировать жилье неправильно. Решение Киевского городского совета предоставляет возможность стать собственниками жилья тысячам киевлян. Многие из них десятилетиями живут в этих общежитиях и годами добиваются права на приватизацию. Решение Киевсовета - первый шаг в решении «квартирного вопроса» для этих людей. Получив в собственность помещения, жильцы общежитий смогут реализовать свои планы по улучшению жилищных условий », - цитирует Главком председателя КГГА Александра Попова.

Руководитель города напомнил, что город активно реализует программу по строительству доступного жилья. «Киев продолжает реализовывать программы строительства доступного жилья 50/50 и 70/30. Приватизировав помещения в общежитиях, жители смогут в дальнейшем принять участие в этих программах и получить полноценные квартиры», - сказал глава КГГА.

Александр Попов отметил, что в последнее время он неоднократно встречался с жителями общежитий и практически всегда лейтмотивом встреч были «приватизационные вопросы». «Вопрос о том, когда же, наконец, жители общежитий получат возможность приватизировать жилье, звучало на каждой встрече. Это действительно важный и наболевший вопрос, который имеет огромное социальное значение. Я рад, что нам удалось его решить», - сказал Александр Попов.

Напомним, что согласно решению Киевсовета право на приватизацию помещений получили жители 25 коммунальных общежитий.