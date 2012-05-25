Медики прооперировали избитого в Раде "бютовца"

Об этом в интервью журналистам рассказал "бютовец" Владимир Яворивский, пишет "Газета.ua".

"У него была очень большая рана - 5 сантиметров. Его ударили чем-то железным. Я видел его вчера - это страшно, залитый, запухший", - рассказал депутат.

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Яворивский говорит, что Петруку зашили рану и прооперировали.

Так же "бютовец" добавил, что сейчас Петрук находится в больнице.

Напомним, что вчера между представителями провластного большинства и оппозицией в парламенте произошла драка. Парламентская оппозиция не позволяла выносить на голосование законопроект "регионалов" Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова о языках. "Бютовцы" и "нунсовцы" заблокировали трибуну и держали плакат "Уничтожение языка - уничтожение Отчизны", а во время попытки "регионалов" разблокировать работу парламента Николай Петрук получил травму.

Сегодня оппозиция снова блокирует трибуну, поскольку законопроект так и не был рассмотрен.