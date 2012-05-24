Автор скандального «языкового» закона попал в драку в парламенте (фото)

19:35, 24 мая 2012
Политика
7907 0

Депутаты от оппозиции Александр Гудима и Иван Стойко дрались с одним из авторов языкового законопроекта - "регионалом" Колесниченко.

Колесниченко разорвали рубашку

После закрытия пленарного заседания парламента депутаты от оппозиции разорвали рубашку на депутате из фракции Партии регионов Вадиме Колесниченко, который является одним из авторов языкового законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, народный депутат от фракции «БЮТ-Батьківщина» Александр Гудима и депутат от НУ-НС Иван Стойко вытолкали В.Колесниченко из президиума парламента в ложу правительства и там начали его бить. К ним присоединились еще несколько народных депутатов. Они разорвали на В.Колесниченко белую рубашку. Потасовку удалось остановить лидеру фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрею Кожемякину, который закрыл В.Колесниченко собой.

Колесниченко закрыл собой Кожемякин

Сейчас В.Колесниченко покинул сессионный зал.

 

 

 

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter