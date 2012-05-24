Автор скандального «языкового» закона попал в драку в парламенте (фото)

После закрытия пленарного заседания парламента депутаты от оппозиции разорвали рубашку на депутате из фракции Партии регионов Вадиме Колесниченко, который является одним из авторов языкового законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, народный депутат от фракции «БЮТ-Батьківщина» Александр Гудима и депутат от НУ-НС Иван Стойко вытолкали В.Колесниченко из президиума парламента в ложу правительства и там начали его бить. К ним присоединились еще несколько народных депутатов. Они разорвали на В.Колесниченко белую рубашку. Потасовку удалось остановить лидеру фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрею Кожемякину, который закрыл В.Колесниченко собой.

Сейчас В.Колесниченко покинул сессионный зал.