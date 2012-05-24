Коммунисты считают, что должно быть два государственных языка
22:51, 24 мая 2012Политика
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Коммунисты считают, что в Украине должно быть два государственных языка – украинский и русский.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Верховной Рады член фракции КПУ Петр Цибенко.
По его словам, законопроект №9073 о принципах государственной языковой политики, «к большому сожалению, не решает языковую проблему Украины». «Но этот законопроект - это шаг вперед в правильном направлении», - заявил П.Цибенко. Он отметил, что фракция КПУ будет голосовать за этот законопроект.
В то же время член группы «Реформы ради будущего» Владимир Каплиенко заявил, что группа не будет голосовать за этот законопроект. Он подчеркнул, что этот языковой законопроект направлен на сужение использования украинского языка.
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