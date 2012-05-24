Милиция рекомендует митингующим палаток не ставить

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в ОСО, пока попыток установить палатки не было, однако организаторы акции должны знать, что согласно нормативным актам о благоустройстве, палатки приравниваются к малым архитектурным формам и на их установку нужно иметь разрешение. В главке заверили, что в случае попытки несанкционированного установления палаток, работники милиции будут проводить разъяснительную работу с организаторами митинга, а в случае попытки монтажа палаток без разрешения - будут действовать в рамках своих полномочий.