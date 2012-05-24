Милиция рекомендует митингующим палаток не ставить
21:27, 24 мая 2012Политика
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Киевская милиция призывает участников митинга протеста под зданием парламента против принятия «языкового закона» соблюдать воздержаться от установки палаток, на что нет разрешения органов власти.
Возле Ради митингуют несогласные с принятием языкового закона
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.
Как отметили в ОСО, пока попыток установить палатки не было, однако организаторы акции должны знать, что согласно нормативным актам о благоустройстве, палатки приравниваются к малым архитектурным формам и на их установку нужно иметь разрешение. В главке заверили, что в случае попытки несанкционированного установления палаток, работники милиции будут проводить разъяснительную работу с организаторами митинга, а в случае попытки монтажа палаток без разрешения - будут действовать в рамках своих полномочий.
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