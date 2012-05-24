Минюст нанял против Тимошенко ведущих американских юристов

Об этом сообщил министр юстиции Украины Александр Лавринович в комментарии УНИАН.

По словам министра, такое решение было принято в связи с тем, что защита Ю.Тимошенко недавно обратилась в Европейский суд по правам человека с дополнением к предыдущему обращению в части оценки, был ли справедлив суд, который вынес Ю.Тимошенко приговор.

Также, отметил А.Лавринович, решение о заключении соглашения с американской фирмой было принято в связи с тем, что Украинское государство ответственно относится к работе с Европейским судом и из-за большого международного интереса к этому делу.

В соответствии с соглашением, американская фирма будет помогать Министерству юстиции, Уполномоченному Украины при ЕСПЧ готовить позицию украинского правительства во время рассмотрения в Европейском суде жалобы Ю.Тимошенко.

А.Лавринович отметил, что Skadden является ведущей юридической фирмой, а управляющий партнер фирмы, который будет лично возглавлять эту работу, Грегори Крейг был адвокатом у Кофи Аннана, Александра Солженицына, а также газеты «Вашингтон пост» во время «уотергейта». Министр отметил высокий профессиональный уровень и международный авторитет специалистов этой фирмы. «Мы их привлекаем для этой работы, чтобы иметь абсолютно точную и ясную картину», - отметил он. При этом представители американской фирмы будут иметь возможность не только ознакомиться с документами, но и встретиться как с представителями обвинения, так и защиты Ю.Тимошенко, если они согласятся на такую встречу.

«Чтобы не возникало никаких сомнений и домыслов в этом деле», - сказал министр юстиции.

«Я думаю, что все, кто хотел бы увидеть справедливый суд, получат точную оценку и исчерпывающие данные, что снимет все сомнения, возникшие у них», - сказал А.Лавринович.

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Как сообщалось, на днях защита экс-премьера Ю.Тимошенко подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дополнительные документы к ее жалобе от 2011 года, которые касаются нарушения права на справедливый суд.

"Это то (дополнение), что касается права на справедливый суд, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Европейской конвенции по правам человека", - уточнил адвокат экс-премьера Сергей Власенко.

Иск в ЕСПЧ был подан Ю.Тимошенко 10 августа 2011 года, вскоре после ареста. Экс-премьер заявила, что ее преследуют по политическим соображениям, что законность ее содержания в СИЗО не проверялась юридическими инстанциями, что условия ее содержания под стражей были неадекватными и что ей не было назначено никакого лечения, несмотря на проблемы со здоровьем. По мнению бывшего премьера, Украина нарушила в отношении нее статьи 3 (запрет пыток и нечеловеческого обращения), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Конвенции.

Печерский районный суд Киева в октябре осудил Ю.Тимошенко к семи годам заключения за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Защита обжаловала приговор в апелляционном суде, который оставил вердикт в силе, после чего была подана кассация.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенес рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по "газовому делу" с 15 мая на 26 июня.