Минюст нанял против Тимошенко ведущих американских юристов

21:08, 24 мая 2012
Политика
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Минюст Украины заключил соглашение с американской юридической фирмой Skadden о сотрудничестве по делу, которое будет рассматривать Европейский суд по правам человека по жалобе Юлии Тимошенко.

Лавринович говорит, что предоставит доступ юристам ко всем документам, чтобы избежать спекуляций

Об этом сообщил министр юстиции Украины Александр Лавринович в комментарии УНИАН.

По словам министра, такое решение было принято в связи с тем, что защита Ю.Тимошенко недавно обратилась в Европейский суд по правам человека с дополнением к предыдущему обращению в части оценки, был ли справедлив суд, который вынес Ю.Тимошенко приговор.

Также, отметил А.Лавринович, решение о заключении соглашения с американской фирмой было принято в связи с тем, что Украинское государство ответственно относится к работе с Европейским судом и из-за большого международного интереса к этому делу.

В соответствии с соглашением, американская фирма будет помогать Министерству юстиции, Уполномоченному Украины при ЕСПЧ готовить позицию украинского правительства во время рассмотрения в Европейском суде жалобы Ю.Тимошенко.

А.Лавринович отметил, что Skadden является ведущей юридической фирмой, а управляющий партнер фирмы, который будет лично возглавлять эту работу, Грегори Крейг был адвокатом у Кофи Аннана, Александра Солженицына, а также газеты «Вашингтон пост» во время «уотергейта». Министр отметил высокий профессиональный уровень и международный авторитет специалистов этой фирмы. «Мы их привлекаем для этой работы, чтобы иметь абсолютно точную и ясную картину», - отметил он. При этом представители американской фирмы будут иметь возможность не только ознакомиться с документами, но и встретиться как с представителями обвинения, так и защиты Ю.Тимошенко, если они согласятся на такую встречу.

«Чтобы не возникало никаких сомнений и домыслов в этом деле», - сказал министр юстиции.

«Я думаю, что все, кто хотел бы увидеть справедливый суд, получат точную оценку и исчерпывающие данные, что снимет все сомнения, возникшие у них», - сказал А.Лавринович.

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Как сообщалось, на днях защита экс-премьера Ю.Тимошенко подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дополнительные документы к ее жалобе от 2011 года, которые касаются нарушения права на справедливый суд.

"Это то (дополнение), что касается права на справедливый суд, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Европейской конвенции по правам человека", - уточнил адвокат экс-премьера Сергей Власенко.

Иск в ЕСПЧ был подан Ю.Тимошенко 10 августа 2011 года, вскоре после ареста. Экс-премьер заявила, что ее преследуют по политическим соображениям, что законность ее содержания в СИЗО не проверялась юридическими инстанциями, что условия ее содержания под стражей были неадекватными и что ей не было назначено никакого лечения, несмотря на проблемы со здоровьем. По мнению бывшего премьера, Украина нарушила в отношении нее статьи 3 (запрет пыток и нечеловеческого обращения), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Конвенции.

Печерский районный суд Киева в октябре осудил Ю.Тимошенко к семи годам заключения за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Защита обжаловала приговор в апелляционном суде, который оставил вердикт в силе, после чего была подана кассация.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенес рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по "газовому делу" с 15 мая на 26 июня.

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