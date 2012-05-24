Колесниченко обозвал оппозиционеров национал-фашистами

Народный депутат Украины из фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко снял с рассмотрения свой законопроект относительно запрета сужения сферы применения украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, его законопроект рассматривался первым, однако В.Кириленко заявил, что снимает его, поскольку сегодня не нужны спекуляции на языковую тематику.

Вторым законопроектом рассматривался проект закона о запрете сужения сферы применения региональных языков или языков меньшинств Украины, внесенный народным депутатом из фракции Партии регионов Вадимом Колесниченко. Все выступление В.Колесниченко сопровождалось возгласами «Банду прочь» со стороны оппозиции.

В.Колесниченко отметил, что представители оппозиции являются «национал-фашистами, которые готовы расстрелять человека за то, что она говорит не на том языке».

По словам депутата-«регионала», законопроект по языковой тематике, который подготовили представители большинства, является сбалансированным и направлен на защиту государственного языка, каковым является украинский язык. «Те, кто сейчас кричит, даже не читали закона. Они не умеют читать на украинском государственном языке», - сказал В.Колесниченко.

Он подчеркнул, что если бы оппозиция прочитала закон, то ее представители удивились бы, что он определяет только один государственный язык – украинский. В.Колесниченко отметил, что снимает с рассмотрения свой проект закона о запрете сужения сферы применения региональных языков или языков меньшинств Украины.

При этом, отметил народный депутат, большинство настаивает на принятии другого проекта закона «О принципах государственной языковой политики».

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сказал, что снимать или не снимать два законопроекта определится парламент путем голосования.