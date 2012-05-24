Регионал рад, что в резолюции Европарламента ни слова о бойкоте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Киеве.

«Важным сигналом является то, что Европейский Союз никоим образом не выступает за бойкот чемпионата Евро-2012. И есть призыв к тому, чтобы власть в Украине внимательнее относилась к известным, резонансным делам, в частности, к делу Тимошенко, к делу Луценко и Иващенко», - сказал Л.Кожара.