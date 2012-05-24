Янукович признался, что уже давно бы отпустил Тимошенко за границу

Лечить экс-премьера Юлию Тимошенко за границей не позволяет закон. Об этом в интервью газете "Сегодня"сказал Президент Украины Виктор Янукович.

"Мне часто советуют: да отправьте вы Тимошенко за границу, и пусть ее там лечат. Если бы это от меня зависело, я бы давно это сделал. Но этого не позволяет Закон. Нужны соответствующие решения законодательства", - подчеркнул В.Янукович.

Напомним, сейчас экс-премьер находится в харьковской клинике. Защита экс-премьера неоднократно обращалась к украинским властям с просьбой отправить Тимошенко лечиться в Европу.