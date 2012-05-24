Янукович признался, что уже давно бы отпустил Тимошенко за границу
08:14, 24 мая 2012Политика
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Президент Украины рассказал, что думает по поводу лечения экс-премьера.
|Янукович говорит, что лечить Тимошенко за границей не позволяет закон
Лечить экс-премьера Юлию Тимошенко за границей не позволяет закон. Об этом в интервью газете "Сегодня"сказал Президент Украины Виктор Янукович.
"Мне часто советуют: да отправьте вы Тимошенко за границу, и пусть ее там лечат. Если бы это от меня зависело, я бы давно это сделал. Но этого не позволяет Закон. Нужны соответствующие решения законодательства", - подчеркнул В.Янукович.
Напомним, сейчас экс-премьер находится в харьковской клинике. Защита экс-премьера неоднократно обращалась к украинским властям с просьбой отправить Тимошенко лечиться в Европу.
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