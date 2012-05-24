Янукович утвердил «Новую элиту нации» (список)

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, глава Комиссии - глава Администрации Президента Сергей Левочкин, заместитель председателя Комиссии - первый заместитель главы АП Ирина Акимова, секретарь Комиссии - председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Вячеслав Толкованов.

Также в состав Комиссии вошли: заместитель главы АП Олег Рафальский, заместитель главы АП Станислав Скубашевский, руководитель Главного управления по вопросам региональной и кадровой политики АП Евгений Аноприенко, представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко, президент Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Юрий Ковбасюк, директор Института повышения квалификации руководящих кадров Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Валентина Гошовская, руководитель Секретариата Кабинета министров Украины Константин Любченко, председатель Государственного фонда содействия местному самоуправлению в Украине Сергей Маликов.

Кроме того, с отметкой «по согласию» в состав Комиссии введены: ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский, народный депутат Украины, председатель Комитета ВР по вопросам науки и образования Максим Луцкий, народный депутат Юлия Ковалевская, председатель профессионального союза работников государственных учреждений Украины Татьяна Никитина, председатель Всеукраинской молодежной общественной организации «Союз молодых государственных служащих Украины» Константин Захаренко, глава правления Международного благотворительного фонда «Фонд экономических реформ в Украине» Любовь Рудюк-Хопкинс и старший менеджер проектов Фонда «Эффективное управление» Роман Рубченко.