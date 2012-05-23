Профильный комитет отказался определять дату выборов мэра Киева

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании комитета его председатель Александр Омельченко отметил, что данный вопрос, «возможно, действительно нужно было бы решать на уровне президиума ВР, который состоит из председателя, первого заместителя и заместителя председателя, а также руководителей фракций».

Он подчеркнул, что президиум ВР и лидеры фракций должны решить вопрос о дате выборов мэра Киева и городского совета, потому что комитет не может решить этот вопрос в правовом поле, а этот вопрос «нуждается в политических переговорах и консультациях».

Члены комитета поддержали это предложение.

Как сообщал УНИАН, 21 мая председатель Верховной Рады Владимир Литвин поручил профильному комитету рассмотреть вопрос о назначении даты выборов Киевского городского головы.

По словам В.Литвина, «вопрос в одном - когда провести эти выборы».

«Возможно, если комитет предложит и определит дату, то провести эти выборы до 2015 года», - подчеркнул В.Литвин.

Он напомнил, что Конституцией Украины предусмотрено, что срок полномочий избранных на внеочередных выборах заканчивается тогда, когда назначаются общенациональные выборы в органы местного самоуправления.

*** Внеочередные выборы мэра Киева прошли в мае 2008 года. Последние очередные местные выборы в Украине состоялись осенью 2010 года.