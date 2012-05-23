Эксперт: Тарифной политикой НКРЭ давят на отдельные предприятия

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал бывший заместитель министра промышленной политики Украины Владимир Грановский, комментируя проект постановления НКРЭ «Об утверждении Критериев определения классов потребителей электроэнергии, дифференцированных по степеням напряжения».

По словам экс-замминистраа, изменение критериев, по которым промышленные предприятия относятся к тому или иному классу потребителей электроэнергии, предлагаемое НКРЭ, может привести к неоправданному росту цены электроэнергии для электросталеплавильных предприятий. «Особенно остро эта проблема может встать перед ферросплавными заводами, которые, безусловно, относятся к электросталеплавильным предприятиям. Запорожский завод ферросплавов уже выведен из 1-го класса потребителей электроэнергии, что привело к резкому сокращению производства на предприятии. Следующим может стать Стахановский ферросплавный», - предположил В.Грановский и добавил: «Власть просто не понимает, что делает. Сохранение рабочих мест и повышение налоговых отчислений от работающих предприятий в бюджет — вот основной критерий оценки эффективной работы власти. Мы же видим, что сегодня применяется принцип — если это не «наше» предприятие, оно должно стоять. При таком подходе украинская экономика обречена».

В.Грановский также напомнил, что в США и странах ЕС для электрометаллургических заводов устанавливаются специальные тарифы на электроэнергию. «В Украине же, напротив, создают такие условия, при которых электрометаллургические предприятия просто не в состоянии работать рентабельно», - сказал эксперт.

При этом он еще раз отметил, что тарифная политика используется как рычаг давления на «неподконтрольные» нынешней власти промышленные группы. «В мое время государство, вне зависимости от того, кому принадлежало предприятие, защищало интересы его рабочих, понимая, что люди, работающие на предприятии, завтра пойдут на выборы и выразят свое отношение к действующей власти. Сегодня господа из НКРЭ отстаивают исключительно интересы энергогенерирующих компаний, действуя очень недальновидно», - убежден В.Грановский.

Подытоживая, он высказал мнение, что те, кто сегодня лоббирует повышение тарифов на электроэнергию для ферросплавных предприятий, одновременно наращивают импорт ферросплавов в Украину.

Справка УНИАН. 12 апреля этого года НКРЭ опубликовала проект постановления «Об утверждении Критериев определения классов потребителей электроэнергии, дифференцированных по степеням напряжения». Исходя из новых критериев, перестанет относиться к потребителям 1-го класса и перейдет к потребителям 2-го класса ряд крупных украинских предприятий. По мнению экспертов, в частности, это может коснуться ПАО «Шосткинский завод химических реактивов», АО «Донецкий электрометаллургический завод» и ПАО «Стахановский завод ферросплавов», в результате тариф на электроэнергию для этого предприятия увеличится почти на 30%.

ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) на протяжении многих лет относилось к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 г. завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос на 35%. В результате предприятие было вынуждено сократить производство и уволить 1,4 тыс. человек.