Катеринчук: Видим снижение рейтинга ПР на Востоке и Юге Украины

Заместитель руководителя избирательного штаба блока "Наша Украина - Народная самооборона" Николай КАТЕРИНЧУК выразил уверенность, что внеочередные выборы в Верховную Раду станут последними выборами, когда "демократические силы не ведут системную работу с избирателями в восточных регионах".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАТЕРИНЧУК заявил на пресс-конференции в Виннице.

"Я уверен, что это последние выборы, когда демократические силы не ведут системную работу с избирателями в этих регионах", - заявил он.

Н.КАТЕРИНЧУК отмечает, что представителям патриотическо-демократических сил "в Луганске и Донецке очень тяжело вести какую-то содержательную дискуссию по вопросам развития Украины и что необходимо для сопровождения этого развития". "И, мягко говоря, пока там не будет сломана машина фальсификаций, туда ездить политикам, которые представляют демократические силы, для того, чтобы иметь дискуссию по этим вопросам с избирателями, не является уместным. Пока еще это является вотчиной Партии регионов и некоторых ее сателлитов", - отметил он.

В то же время, Н.КАТЕРИНЧУК считает, что сегодня на Востоке и Юге Украины происходит снижение рейтинга Партии регионов, "что привело к выдвижению Партией регионов инициатив относительно референдума по языку, НАТО и другим надуманным вопросам". "Мы отслеживаем снижение рейтинга Партии регионов в Донецке, Луганске, Харькове, Симферополе и Одессе, поэтому они сейчас пытаются инициативами с референдумом помешать этому процессу", - добавил он.