В столице состоится Открытый экспертный Киевский форум

В пятницу, 25 мая, в 17.00 в столичном Доме профсоюзов (Майдан Незалежности, 2) состоится Открытый экспертный Киевский форум.

Представители независимых общественных организаций, специалисты из разных отраслей жизни столицы, депутаты Киевсовета, бывшие чиновники соберутся, чтобы обсудить реальные проблемы Киева и указать возможные пути их решения.

«Сегодня у киевлян фактически отсутствует возможность влиять на ход событий. Уже 5 лет в эфир выходит телевизионное ток-НЕшоу «Киевский форум». Это около 200 прямых эфиров, на которых мы каждую неделю обсуждали болезненные для общества темы, но киевской власти удобно делать вид, что она не слышит людей. Чтобы подобная ситуация не повторилась с новоизбранной властью, киевляне наконец решили выдвинуть четкие требования к будущим кандидатам в мэры Киева и депутатам Киевсовета и настаивать на них», – убеждена автор и ведущая социального ток-НЕшоу «Киевский форум» Рена Назарова, которая инициирует проведение Открытого экспертного Киевского форума при участии представителей независимых общественных организаций, специалистов из разных сфер жизни столицы, депутатов Киевсовета, бывших чиновников – всех тех, кто не первый год занимается решением киевских проблем.

Главная цель форума – накануне выборов мэра и депутатов Киевсовета публично и открыто заявить о существующих проблемах в столице (в частности, незаконные стройки, некачественное медицинское обслуживание, непрозрачное и бесконтрольное выделение земельных участков, реформа ЖКХ, экологические проблемы и т. д.) и указать на возможные пути их решения.

По результатам Открытого экспертного Киевского форума будет принято обращение к будущим кандидатам на должность Киевского городского головы и в депутаты Киевсовета.

Организаторы форума приглашают всех, кому неравнодушна судьба нашего города, присоединиться к публичному обсуждению столичных проблем.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по телефонам: 0-800-508-821, (067)244-49-96.

Более детальную информацию можете найти на сайте.