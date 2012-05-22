В Европарламенте спрашивают Януковича: он будет Валенсой или Лукашенко?

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты, в частности, говорили, что Украина сейчас находится на распутье, каким путем следовать дальше.

“Украина на распутье: пойдет ли страна путем Беларуси, означающем, что это будет не последняя диктатура в Европе, а их будет две, или же Украина будет развиваться как современная демократия. Это также возможно, поскольку Украина сегодня – не Беларусь”, - сказал депутат Европарламента Йоханнес Корнелис Ван Баален (группа либеральных партий, Нидерланды).

При этом он отметил, что дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко является тестовым для понимания того, насколько украинское руководство готово к развитию верховенства права.

“Украина пытается не стать Беларусью, давайте поможем ей не стать”, - добавил евродепутат.

В свою очередь депутат Кшиштоф Лисек (группа народных партий, Польша) отметил, что украинское общество сегодня воспринимает себя как европейское, о чем свидетельствуют данные опросов, проводимых в Украине относительно будущего страны.

Вместе с тем депутат отметил, что Европа не может не осуждать негуманного отношения к узникам, нарушение свободы слова, заключение бизнесменов за участие в акциях протеста и нарушение других прав и свобод.

В то же время, по словам К.Лисека, ЕС должен держать двери для Украины открытыми.

“Мы не должны карать украинцев за советский менталитет тех, кто руководит ими”, - сказал евродепутат.

“В то же время мы должны спросить: Президент Янукович, вы будете Лехом Валенсой или Александром Лукашенко?”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, после сегодняшних дебатов Европарламент планирует одобрить резолюцию относительно ситуации в Украине. Голосование запланировано на четверг, 24 мая.