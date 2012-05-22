В пятницу, 25 мая, в 9.00 в Киеве начнется двухдневная международная конференция ассоциаций налогоплательщиков мира «Как сделать более мощным движение налогоплательщиков в мире».

Будут открывать мероприятие:

президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Валентина Арбузова;

министр финансов Украины Юрий Колобов;

народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник;

президент Ассоциации налогоплательщиков мира Дэвид Г. Стенли;

генеральный секретарь Ассоциации налогоплательщиков мира Берн Таррас-Вальберг.

Участниками конференции станут международные и европейские эксперты из 22 стран мира.

В рамках конференции состоится дискуссия и обмен опытом по таким вопросам:

как снизить налог на прибыль;

о национальной кампании борьбы с налогом на недвижимость;

упадет ли курс евро, перспектива для налогоплательщиков;

важные советы для групп налогоплательщиков с точки зрения журналистики;

как движение налогоплательщиков может построить более зажиточный мир и т. п.

Конференция состоится по адресу: Конференц-отель «ИнтерКонтиненталь Киев», ул. Большая Житомирская, 2А.

Предварительная аккредитация журналистов – обязательна: 067-235-80-44, 044-351-19-26.

Детали: www.appu.org.ua