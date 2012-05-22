Международная конференция ассоциаций налогоплательщиков мира
В пятницу, 25 мая, в 9.00 в Киеве начнется двухдневная международная конференция ассоциаций налогоплательщиков мира «Как сделать более мощным движение налогоплательщиков в мире».
Будут открывать мероприятие:
президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Валентина Арбузова;
министр финансов Украины Юрий Колобов;
народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник;
президент Ассоциации налогоплательщиков мира Дэвид Г. Стенли;
генеральный секретарь Ассоциации налогоплательщиков мира Берн Таррас-Вальберг.
Участниками конференции станут международные и европейские эксперты из 22 стран мира.
В рамках конференции состоится дискуссия и обмен опытом по таким вопросам:
как снизить налог на прибыль;
о национальной кампании борьбы с налогом на недвижимость;
упадет ли курс евро, перспектива для налогоплательщиков;
важные советы для групп налогоплательщиков с точки зрения журналистики;
как движение налогоплательщиков может построить более зажиточный мир и т. п.
Конференция состоится по адресу: Конференц-отель «ИнтерКонтиненталь Киев», ул. Большая Житомирская, 2А.
Предварительная аккредитация журналистов – обязательна: 067-235-80-44, 044-351-19-26.
Детали: www.appu.org.ua