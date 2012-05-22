Томенко: киевляне имеют право избрать нового мэра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на брифинге.

«Мы считаем, что их можно проводить сразу после того, как завершится срок полномочий Черновецкого», - сказал вице-спикер, отметив, что максимально срок полномочий завершается 3 июня.

Н.Томенко отметил, что киевляне имеют право избрать нового мэра независимо от того, определила ли Администрация Президента дату таких выборов.

Кроме того, считает он, выборы столичного головы должны состояться независимо от того, есть ли у оппозиции свой кандидат на эту должность или нет.

Н.Томенко также сказал, что оппозиция хочет услышать отчет нынешнего городского председателя Леонида Черновецкого. «Если нужно, мы готовы профинансировать его возвращение на Родину. Мы должны услышать, что сделано в городе Киеве», - сказал он.

Вице-спикер также сказал, что свой отчет должна представить временная следственная комиссия, которая была создана для расследования фактов хищения в городе Киеве.

«Я думаю, в этом вопросе нет смысла смешивать какие-то другие выборы», - сказал Н.Томенко, имея в виду, что не нужно одновременно проводить выборы мэра Киева и выборы в ВР.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая председатель Верховной Рады Владимир Литвин поручил профильному комитету рассмотреть вопрос о назначении даты выборов Киевского городского головы.

По словам В.Литвина, «вопрос в одном - когда провести эти выборы».

«Возможно, если комитет предложит и определит дату, то провести эти выборы до 2015 года», - подчеркнул В.Литвин.

Он напомнил, что Конституцией Украины предусмотрено, что срок полномочий избранных на внеочередных выборах заканчивается тогда, когда назначаются общенациональные выборы в органы местного самоуправления.

Внеочередные выборы мэра Киева состоялись в мае 2008 года. Последние очередные местные выборы в Украине состоялись осенью 2010 года.