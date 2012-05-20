Литвин рассказал, как попадет в следующий парламент

Об этом он сказал в интервью «5-му каналу».

«Я думаю, что в Верховной Раде будет наибольшей фракция Партии регионов», - отметил В.Литвин.

В тот же время он прибавил: «Исходя из нынешних реалий, будет представлена и фракция партии коммунистов».

Отвечая на вопрос, буде ли в следующем парламенте фракция Народной партии, которую он возглавляет, В.Литвин сказал: «Убежден, что фракция будет в ВРУ, но будут сделаны акценты и ставка на мажоритарные выборы».

По его словам, поскольку он настаивает на мажоритарной избирательной системе, то «если я об этом все время говорю и после этого буду прятаться в партийных списках, то это будет давать основания для того, чтобы справедливо меня критиковать».

«Потому наши представители (Народной партии. - УНИАН) в основном будут выдвигаться в округах, чтобы люди давали свою оценку», - отметил В.Литвин.