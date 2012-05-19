Кличко: рейтинг нашей партии не дает покоя многим

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер УДАРа Виталий Кличко заявил на пресс-конференции в Полтаве.

По его словам, УДАР готов согласовывать с другими оппозиционными силами кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах на основе независимого опроса и выступает за принцип «один округ - один кандидат от оппозиции».

В.Кличко также прокомментировал распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы намерениях УДАРа объединиться с другими политсилами. «Мы не можем знать, зачем и почему разные политики заявляют о вероятности или перспективе объединения с УДАРом. У нас только один ответ: это провокация», - заявил Кличко.

«Все политики и те, кто таковыми себя считают, должны отвечать за свои слова и свои действия. Мы за свои отвечаем. Поэтому еще раз подчеркиваем: УДАР никому из политических сил не обещал объединения. Мы заявили о своих намерениях идти по списку отдельно и идем отдельно. И за это готовы нести ответственность перед своим избирателем. А все новые комментарии о якобы намерениях УДАРа свидетельствуют об одном: рейтинг партии, который уверенно растет, не дает покоя многим», - считает В.Кличко.