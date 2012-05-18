В Киеве среди белого дня расстреляли машину

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах, подчеркнув, что на место происшествия выехали работники милиции и прокуратуры.

В свою очередь в столичном главке милиции подтвердили информацию об инциденте, отметив, что двое граждан после обеда получили в одном из банков деньги, которые перевозили в автомобиле ВАЗ-2110. Как отметили в милиции, около 16.30 автомобиль попал в дорожный затор. Воспользовавшись проблемой в движении транспортного средства, к нему подбежали двое неизвестных, между ними и людьми, которые находились в автомобиле, возник конфликт, развязкой которого стала перестрелка.

«Неизвестные лица из травматического оружия начали стрелять в водителя и пассажира автомобиля, после чего, не забрав деньги, скрылись с места происшествия», - отметил собеседник агентства, заметив, что водитель госпитализирован, пассажир получил на месте медицинскую помощь и от госпитализации отказался.