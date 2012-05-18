Крымские татары ополчились против Симоненко

«Распространение идей сталинизма в любой его форме несет в себе угрозу всему сообществу демократических государств. Мы призываем правительства всех демократических государств, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и ОБСЕ, парламент Европейского Союза запретить Петру Симоненко въезд в страны свободного мира и возможность его участия в работе международных организаций в качестве члена парламента Украины», - говорится в заявлении «Об угрозе возрождения сталинизма в Украине», которым располагает агентство УНИАН.

Лидер Меджлиса крымских татар, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев, выступая на митинге, напомнил о недавних событиях в парламенте – 16 мая там рассматривался проект закона о восстановлении прав крымско-татарского народа.

«Вы видели перекошенную злобой и ненавистью физиономию лидера Компартии Украины – этого цепного пса правящей коалиции, который не только яростно выступал против принятия этого закона, но и на всю страну изрыгал мерзкие оскорбления в адрес нашего народа», - сказал М.Джемилев.

Его заместитель Рефат Чубаров, обращаясь к участникам митинга, начал кричать: «Позор Симоненко, позор коммунистам!». Его свистом и выкриками поддержали митингующие.

16 мая Верховная Рада Украины не приняла закон о восстановлении прав крымских татар.