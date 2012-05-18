Крымские татары ополчились против Симоненко
Участники Всекрымского траурного митинга, который проводится в Симферополе в 68-ю годовщин депортации крымских татар, требуют от ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента запретить въезд в европейские страны лидера Компартии Украины Петра Симоненко за пропаганду идей Сталина, который выселил татар в 1944 году.
|Мустафа Джемилев вспомнил "перекошенную злобой и ненавистью физиономию"
Лидер Меджлиса крымских татар, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев, выступая на митинге, напомнил о недавних событиях в парламенте – 16 мая там рассматривался проект закона о восстановлении прав крымско-татарского народа.
«Вы видели перекошенную злобой и ненавистью физиономию лидера Компартии Украины – этого цепного пса правящей коалиции, который не только яростно выступал против принятия этого закона, но и на всю страну изрыгал мерзкие оскорбления в адрес нашего народа», - сказал М.Джемилев.
Его заместитель Рефат Чубаров, обращаясь к участникам митинга, начал кричать: «Позор Симоненко, позор коммунистам!». Его свистом и выкриками поддержали митингующие.
16 мая Верховная Рада Украины не приняла закон о восстановлении прав крымских татар.