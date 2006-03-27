БЮТ - 14, ”Регионы” - 9, ”Наша Украина” - 2

Партия регионов побеждает в 9 областях и Севастополе, БЮТ – в 14 областях и городе Киеве, «Наша Украина» - в двух областях.

В частности, Блок Юлии Тимошенко побеждает во Львовской, Волынской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях.

Партия регионов побеждает в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, а также в Крыму.

«Наша Украина» побеждает в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Данные приведены на официальном сайте Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 5,86% протоколов участковых избирательных комиссий.