Янукович: Европейские эксперты высоко оценили новый УПК

Европейские эксперты дали высокую оценку новому Уголовному процессуальному кодексу, заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с представителями международного клуба парламентариев и экспертов ЕС - Украина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, он сказал: «В процессе подготовки и принятия этого УПК мы получили кодекс, который сегодня экспертами Совета Европы оценивается как один из лучших».

Он напомнил, что подписанный им 14 мая новый УПК вступает в силу с 1 ноября текущего года.