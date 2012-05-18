Янукович: Европейские эксперты высоко оценили новый УПК
15:04, 18 мая 2012Политика
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Президент отметил, что к работе над этим документом были привлечены лучшие отечественные специалисты и специалисты из международных организаций, которые работали совместно с экспертами Совета Европы.
|Янукович встретился с представителями международного клуба парламентариев и экспертов ЕС - Украина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, он сказал: «В процессе подготовки и принятия этого УПК мы получили кодекс, который сегодня экспертами Совета Европы оценивается как один из лучших».
Он напомнил, что подписанный им 14 мая новый УПК вступает в силу с 1 ноября текущего года.
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