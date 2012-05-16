Польская таможня: протест профсоюзов не приведет к параличу на Евро-2012

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь Таможенной службы Польши Сильвия Стельмаховская, комментируя анонсированные представителями профсоюзов возможные трудности с пересечением польско-украинской границы в июне.

Она назвала «нормальной» ситуацию на границе между Украиной и Польшей за последнюю неделю, с тех пор, как продолжается новый объявленный профсоюзами протест, что подтверждает возможность Таможенной службы обеспечить нормальное ее пересечение во время чемпионата.

«Протест показал, что он не оказывает влияния на движение на границе, и поэтому мы не прогнозируем никакого паралича на Евро-2012», - сказала пресс-секретарь.

С.Стельмаховская также опровергла заявление руководителя одного из профсоюзов таможенников Славомира Сивы о том, что таможенники для уменьшения очередей на границе с Украиной применяют практику, которая открывает дорогу для контрабанды в Польшу.

Она сказала, что таможенники в последние дни выявляют примерно такое же количество контрабанды, которое выявляли на совместной границе соорганизаторов чемпионата перед началом акции таможенников.

Пресс-секретарь также отметила, что границу пересекло примерно такое же количество транспортных средств, как и ранее.

Собеседник агентства сообщила, что принимает ряд мер для того, чтобы обеспечить быстрое пересечение границы во время Евро-2012, среди которых назвала ограничение ухода в отпуск таможенников в июне, усиление пунктов пропуска дополнительными работниками и открытие дополнительных полос для автомобилей.

Пресс-секретарь не стала комментировать адекватность данных о времени пересечения границы между Украиной и Польшей, которое подает официальный веб-сайт granica.gov.pl.

Не «буду полемизировать с господином Сивым, но могу сказать, что эти данные имеем по нашим информационным системам», - сказала представитель Таможенной службы Польши.

Как сообщал УНИАН, С.Сивы заявил агентству, что ситуация с пересечением польско-украинской границы «может выйти из-под контроля», если польское правительство не пойдет на диалог с таможенниками в деле включения их в список служб, которые имеют ряд привилегий, в частности, при выходе на пенсию.

Справка УНИАН. Работники таможенной службы, согласно польскому законодательству, не имеют права бастовать, но на практике они реализуют так называемую «итальянскую забастовку», которая заключается в тщательном соблюдении на границе всех процедур, что может существенно затянуть контроль при ее пересечении.

Таможенники хотят получить льготные условия выхода на пенсию после 25 лет работы в этой службе, а не быть в общей системе, которая предусматривает возможность выхода на пенсию после достижения возраста 67 лет.

На прошлой неделе польский Сейм утвердил предложенную правительством пенсионную реформу, но закон вступит в силу лишь после его утверждения в Сенате и после подписи Президента.