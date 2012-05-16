Эксперт: Украина берет паузу, чтобы спрогнозировать поведение Кремля

Украина берет паузу, чтобы спрогнозировать поведение Кремля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил эксперт по международной политике Григорий Перепелица, комментируя итоги визита Президента Украины Виктора Януковича 15 мая в Москву на неформальный саммит лидеров стран СНГ.

По мнению Г.Перепелицы, Россия после возвращения Владимира Путина на президентский пост продолжает реализацию планов реинтеграции стран СНГ.

По его словам, одним из важных экономических инструментов реализации такой политики является Таможенный союз и Евразийский экономический союз.

Как считает эксперт, Украина, со своей стороны, не может полностью игнорировать эти организации, поскольку уровень товарооборота с их участниками составляет значительную часть общего импорта и экспорта Украины.

Как сказал Г.Перепелица, возникает вопрос новой формулы отношений с Таможенным союзом. «Ответа на этот вопрос пока не существует», - считает он.

«Видно, что Киев берет паузу, чтобы спрогнозировать поведение Кремля», - добавил эксперт.

По словам Г.Перепелицы, украинской власти необходимо выстроить стратегию поведения, в первую очередь с Таможенным союзом и ЕврАзЭС, а также относительно газовых вопросов с Россией.