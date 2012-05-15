Азаров готов показать дело Тимошенко юристам из Европы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета сотрудничества Украина-ЕС.

«Сейчас начинается кассационный процесс по делу Ю.Тимошенко, мы готовы пригласить представителей юридических служб (Европы - УНИАН)», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что правительство готово обеспечить европейским юристам возможность ознакомиться со всеми необходимыми документами по делу Ю.Тимошенко.

Н.Азаров подчеркнул, что украинские власти не преследует оппозицию, а дело в отношении Ю.Тимошенко было открыто из-за нарушения ею законов. «Оно (нарушение – УНИАН) заключается в подделке документа», - подчеркнул Н.Азаров.

Он сказал, что в результате подделки директив правительства и подписания на этом основании газовых контрактов с Россией Украина ежегодно переплачивает РФ 8 млрд дол.

«Дело, безусловно, не в преследовании оппозиции, а в верховенстве закона», - подчеркнул премьер.

«Мы готовы в рамках кассационного процесса максимально обеспечить соблюдение юридического законодательства», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

22 января 2012 года защита Ю.Тимошенко обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел с кассационной жалобой на решения судов первой и второй инстанции по "газовому" делу.

Сегодня, 15 мая, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенес рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-премьер-министра Ю.Тимошенко на приговор Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева по «газовому делу» на 26 июня из-за отсутствия подсудимой.